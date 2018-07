Divulgada programação das 'Fan Fests' Foi divulgada a programação das 'Fan Fests', evento da Fifa na Copa de 2014 nas cidades-sede. Na abertura, (12/6), o Vale do Anhangabaú terá Luan Santana, Tiaguinho, Sorriso Maroto e Capital Inicial. Também farão shows: Naldo, Skank, Gusttavo Lima, Jorge Ben Jor, Daniela Mercury, Dudu Nobre, Arlindo Cruz, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Paula Fernandes, Diogo Nogueira, Latino, Péricles, Moraes Moreira, Michel Teló, Victor & Leo, Bruno & Marrone, Asa de Águia, Leonardo, Aviões do Forró, NX Zero, Nando Reis, Jammil e Uma Noites, Zezé Di Camargo & Luciano e Carlinhos Brown.