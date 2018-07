Divulgado o poster dos confrontos do UFC, que terão Vitor Belfort como destaque

SÃO PAULO - O Ultimate Fighting Championship divulgou nesta sexta-feira, o pôster oficial do UFC São Paulo, marcado para 19 de janeiro. O combate entre o brasileiro Vitor Belfort e cipriota Michael Bisping será o principal do evento. As entradas já estão à venda no site www.ticketsforfun.com.br e pontos de venda da empresa. Também está prevista a venda de entradas nos guichês do Ginásio do Ibirapuera.

Os ingressos estarão divididos pelos setores:

Arquibancada: R$ 400,00

Cadeira Especial: R$ 800,00

Cadeira Premium: R$ 1.200,00

Octógono Premium: R$ 1.800,00