Dixon crava pole em Baltimore e Castroneves sai em 7º

BALTIMORE - O neozelandês Scott Dixon faturou neste sábado sua segunda pole position na temporada 2013 da Fórmula Indy. O piloto da Chip Ganassi foi o mais rápido do treino de classificação e largará na frente na etapa de Baltimore, 16.ª do campeonato, que acontecerá neste domingo.

Dixon cravou a marca de 1min18s083 na fase final da qualificação, desbancando o australiano Will Power, da Penske, que ficou com a segunda colocação, por apenas 33 milésimos. Mais veloz no último treino livre, Simon Pagenaud largará em terceiro, seguido por Justin Wilson, Josef Newgarden e Tristan Vautier.

"Eu fico muito feliz pela equipe, eles fizeram um grande trabalho", celebrou Dixon. "Nós tivemos um problema na segunda parte do treino que quase nos tirou. Agradeço a Honda por consertar isso para a última parte. O carro foi rápido toda semana. Eu cometi alguns erros, mas ainda assim fomos capazes de superar. É bom começar na pole aqui em Baltimore, será uma corrida disputada."

O dia não foi dos melhores para os brasileiros e Hélio Castroneves sairá apenas na sétima colocação, depois de ter sido atrapalhado por uma bandeira vermelha durante a segunda parte do treino. Já Tony Kanaan foi ainda pior e terminou apenas com a 16.ª posição.

Confira o grid de largada da etapa de Baltimore:

1.º - Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda), 1min18s0838

2.º - Will Power (AUS/Penske-Chevrolet), 1min18s1171

3.º - Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda), 1min18s4307

4.º - Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda), 1min18s8698

5.º - Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda), 1min18s9022

6.º - Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda), 1min19s0380

7.º - Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet), 1min19s0288

8.º - Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet), 1min19s0367

9.º - Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda), 1min19s0523

10.º - Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda), 1min19s2216

11.º - James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet), 1min19s3182

12.º - Graham Rahal (EUA/RLL-Honda), 1min22s2045

13.º - Luca Filippi (ITA/BHA-Honda), 1min19s1242

14.º - Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda), 1min18s6694

15.º - Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet), 1min19s3051

16.º - Oriol Servià (ESP/Panther-Chevrolet), 1min18s8075

17.º - Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet), 1min19s4738

18.º - Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet), 1min18s9829

19.º - Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet), 1min20s5694

20.º - Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet), 1min19s2440

21.º - Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet), 2min16s3120

22.º - Stefan Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) , 1min20s1871

23.º - James Jakes (ING/RLL-Honda), 1min18s6398

24.º - Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet), sem tempo