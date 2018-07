Dixon vence e Ganassi domina etapa de Pocono da Indy

Esta vitória foi a primeira da Ganassi e de Dixon nesta temporada. O neozelandês se tornou o oitavo vencedor diferente neste campeonato e agora soma 30 vitórias na sua carreira na Indy. Antes, porém, só havia liderado uma volta neste ano, durante as 500 Milhas de Indianápolis.

Este triunfo foi conquistado logo no circuito oval de Pocono, que não recebia uma corrida da Indy desde 1989. A festa da equipe foi completada pelo norte-americano Charlie Kimball, que terminou a prova em segundo lugar, e pelo escocês Dario Franchitti, o terceiro colocado.

O resultado surpreende não apenas pela má fase da Ganassi, mas também pela posição de largada do trio - nenhum deles começou a prova entre as 10 primeiras colocações. Dixon, o vencedor, iniciou a corrida do 17º lugar, enquanto Kimball começou da 12ª posição e Franchitti largou de 20º. Além disso, a Andretti havia dominado o treino de classificação e colocou os seus três pilotos nas primeiras posições do grid de largada - Marco Andretti, Ryan Hunter-Reay e James Hinchcliffe, nessa ordem.

Mesmo assim, o trio da Ganassi conseguiu terminar a corrida nas três primeiras colocações na etapa de Pocono. E isso aconteceu porque a equipe conseguiu adiar a última parada nos boxes dos três pilotos. Assim, eles puderam ser agressivos nas voltas finais, ao contrário de outros pilotos, que precisaram economizar combustível.

O trio da Ganassi foi seguido pelo australiano Will Power, que terminou a etapa de Pocono na quarta colocação, seguido pelo norte-americano Josef Newgarden, pelo francês Simon Pagenaud e pelo inglês Justin Wilson.

O brasileiro Hélio Castroneves terminou a corrida em oitavo lugar, mas permanece na liderança do campeonato com 356 pontos. Ele foi favorecido pelos problemas de Hunter-Reay, que se envolveu em acidente com Takuma Sato e somou os pontos relativos ao 20º lugar. Assim, está com 333, na vice-liderança.

O norte-americano Marco Andretti, outro concorrente direto de Helinho na luta pelo título da Indy, também teve problemas na corrida deste domingo. Ele era o favorito para vencer após faturar a pole position no sábado, foi o piloto que mais liderou voltas, mas perdeu posições no final da corrida e terminou apenas na 10ª colocação. Assim, ocupa o terceiro lugar no campeonato, com 301 pontos, 10 a mais do que Dixon, vencedor da prova deste domingo.

Dixon, aliás, se envolveu no incidente que acabou com as chances de vitória de Tony Kanaan. O brasileiro tocou a traseira do carro do piloto da Ganassi em uma luta pela liderança, o que o obrigou a trocar a asa dianteira da sua KV. Assim, ele terminou a prova apenas em 13º lugar e está na sexta colocação no campeonato, com 271 pontos.

O campeonato da Indy prossegue no próximo fim de semana quando será realizada uma rodada dupla no circuito de rua de Toronto, no Canadá.

Confira o resultado final da etapa de Pocono da Indy:

1º. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) - 160 voltas

2º. Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi) - a 0s4572

3º. Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi) - a 1s1989

4º. Will Power (AUS/Penske) - a 5s6320

5º. Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman) - a 7s1949

6º. Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton) - a 9s4074

7º. Justin Wilson (ING/Dale Coyne) - a 13s3012

8º. Hélio Castroneves (BRA/Penske) - a 13s9376

9º. Ed Carpenter (EUA/Carpenter) - a 15s5500

10º. Marco Andretti (EUA/Andretti) - a 18s4584

11º. Simona de Silvestro (SUI/KV) - a 32s0478

12º. James Jakes (ING/RLL) - a 36s2536

13º. Tony Kanaan (BRA/KV) - a 41s5507

14º. Ryan Briscoe (AUS/Chip Ganassi) - a 1 volta

15º. Pippa Mann (ING/Dale Coyne) - a 1 volta

16º. Sébastien Bourdais (FRA/Dragon) - a 1 volta

17º. Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda) - a 2 voltas

18º. Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) - a 2 voltas

19º. Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson) - a 2 voltas

Não completaram:

Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti)

Ernesto Viso (VEN/Andretti)

Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt)

Sebastián Saavedra (COL/Dragon)

James Hinchcliffe (CAN/Andretti)