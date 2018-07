Djokovic atropela promessa americana O jovem americano Ryan Harrison, uma das principais promessas de um país que se acostumou a dominar o tênis masculino, mas hoje se encontra bem longe do topo, descobriu ontem como é difícil encarar os "cachorros grandes" - aqueles jogadores que tomam conta das primeiras posições do ranking da ATP. Na segunda rodada do Aberto da Austrália, coube ao rapaz de 20 anos encarar o atual bicampeão do torneio, e número um do mundo, Novak Djokovic. Foi um massacre. O sérvio mostrou tudo o que sabe - e isso é muita coisa - e venceu Harrison por 3 a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/3.