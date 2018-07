Djokovic leva a melhor na batalha contra Murray

"Foi uma partida física, de quase cinco horas. Uma das melhores que joguei. Emocional e mentalmente foi complicado", admitiu Djokovic. "Eu poderia facilmente estar do outro lado (do perdedor). Ele esteve a alguns poucos pontos de vencer. Então, tive sorte de ser o vencedor."

Os problemas físicos foram um adversário extra. Uma forte alergia tem atrapalhado a respiração do atual número 1 do mundo. "Estou fazendo todo o possível para ficar em lugares mais 'limpos', mas estamos todos cercados de flores."

Murray - que desde o início do ano tem o ex-número 1 do mundo Ivan Lendl como treinador - tratou de fazer a sua derrota em Melbourne menos amarga. "O jogo foi importante por muitas razões", disse o britânico. "Obviamente que eu primeiro queria vencer e mais do que qualquer coisa. Mas depois do ano que Novak teve, eu acho que há uma linha fina entre o número 1 do mundo e o três e o quatro. Senti que cheguei mais perto (de ser líder do ranking)", concluiu.