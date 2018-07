Djokovic massacra Raonic, leva penta em Indian Wells

Como já era esperado, Novak Djokovic arrasou Milos Raonic neste domingo, sem dificuldades, para conquistar pela quinta vez o título do Masters 1000 de Indian Wells. Campeão do importante torneio norte-americano também em 2008, 2011, 2014 e 2015, o sérvio venceu o canadense por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, para faturar o penta e elevar ainda mais os impressionantes números de sua carreira.

Com o título em Indian Wells, Djokovic se igualou a Rafael Nadal como recordista de taças de torneios da série Masters 1000, com 27 ao total. O tenista espanhol, por sua vez, foi eliminado justamente pelo líder do ranking mundial nas semifinais, no último sábado, naquela que foi a sexta derrota seguida para o sérvio, que segue dominante no circuito profissional masculino.

Esse foi o 62º título da carreira de Djokovic e o terceiro obtido nesta temporada, após as conquistas do Torneio de Doha e do Aberto da Austrália. E esta nova taça já era mais do que esperada porque Raonic já pode ser considerado um freguês do sérvio. Foi a sexta vitória em seis jogos com o canadense, hoje o 14º colocado do ranking mundial, que ganhou apenas um dos 15 sets que disputou com o rival até hoje.

Neste novo duelo entre os dois, Raonic tentou esboçar alguma resistência ao sérvio, mas já no primeiro set viu o rival abrir 4 a 0 logo de cara e, sem ameaçar o serviço do número 1 do mundo por nenhuma vez, ainda sofreu duas quebras de saque e caiu por 6/2.

Na segunda parcial, novamente absoluto com o seu serviço na mão, Djokovic aproveitou três de oito break points cedidos pelo canadense e aplicou o "pneu" (6/0) que liquidou o confronto após apenas uma hora e 17 minutos.

Djokovic, por sinal, se tornou o primeiro pentacampeão de Indian Wells, deixando o suíço Roger Federer, com quatro taças no deserto californiano, para trás.