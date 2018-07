Djokovic mira título de Roland Garros Após conquistar seu quarto título no Aberto da Austrália, o sérvio Novak Djokovic revelou seu maior desafio para 2013: Roland Garros. O título do Grand Slam francês é o único que falta no currículo do número 1 do ranking da ATP. Pode facilitar para ele o fato de que seu principal rival na caminhada até a conquista seja o espanhol Rafael Nadal, que desde junho do ano passado está afastado das quadras. Ontem o espanhol perdeu o status de tenista número 1 de seu país para David Ferrer, que se beneficiou dos pontos obtidos por chegar à semifinal em Melbourne.