Djokovic passa em teste difícil contra Hewitt Líder do ranking, Novak Djokovic teve um difícil teste no caminho da defesa de seu título do Aberto da Austrália. O sérvio está nas quartas de final do primeiro Grand Slam do ano, mas não sem passar por uma batalha de quase três horas contra o ex-número 1 Lleyton Hewitt, a quem derrotou por 6/1, 6/3, 4/6 e 6/3.