Djokovic passa fácil por Ferrer

Mônaco tem se mostrado um exterminador de norte-americanos em Key Biscayne. Antes de Fish, tirou Andy Roddick da disputa do título. "Para mim foi incrível comemorar meu dia com este tipo de vitória", disse o argentino. Até Djokovic reconheceu a boa fase do tenista. "Está jogando em alto nível. Teve uma tremenda semana."

Do lado feminino a polêmica se instalou no confronto no qual a russa Maria Sharapova eliminou a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 4/6, 6/2 e 6/4. Quando o jogo estava 40 a 30 para a russa no último game, Sharapova aplicou seu segundo serviço o qual foi considerado fora pelo juiz de linha. Mas o juiz principal, na dúvida, optou por mandar o ponto ser disputado novamente, uma vez que Wozniacki já não tinha direito de pedir o tira-teima. Na sequência a dinamarquesa perdeu o jogo e, na saída, recusou-se a cumprimentar o árbitro. Mas a TV mostrou, depois, que ele estava certo.