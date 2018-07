Djokovic perde e vê vaga na semi ameaçada

Ainda que não tenha sucesso na Masters Cup, o espanhol David Ferrer já conseguiu um resultado expressivo na Arena O2: impôs ao número 1 do mundo, Novak Djokovic, apenas sua quinta derrota no ano, por 6/3 e 6/1.

O espanhol teve atuação de gala contra o sérvio, que sofre com dores no ombro e não chegou ao último torneio do ano em boa forma física. Mas, à sua frente, Ferrer tinha o impressionante histórico de Djokovic, com 70 vitórias na temporada.

Mas o sérvio teve muitas dificuldades: errou 33 vezes, contra 11 do espanhol. E ainda viu sua classificação para a semifinal em risco. Com Ferrer já garantido, Djokovic precisa agora vencer seu compatriota Janko Tipsarevic amanhã e torcer para Ferrer complicar a vida do checo Tomas Berdych.

Berdych, aliás, demonstra instabilidade no torneio. Ontem, esteve muito perto da segunda derrota consecutiva, depois de ter perdido para Djokovic na estreia. Mas teve sorte contra Tipsarevic, que fez sua primeira partida na competição, como substituto do lesionado Andy Murray. Levou a partida para o tie-break, chegou a ter um match-point contra, mas venceu por 2/6, 6/3 e 7/6 (8-6).

"Não tive muita sorte na segunda-feira, mas ela me encontrou hoje (ontem)", disse Berdych, lembrando da derrota para Djokovic, quanto também levou o jogo para o tie-break. "Tenho chances de me classificar e ir adiante. Vamos ver."

Prêmio de consolação. Um dia depois da contundente derrota para Roger Federer por 6/3 e 6/0, Rafael Nadal foi agraciado com o troféu Arthur Ashe, em reconhecimento ao trabalho de sua fundação. Hoje, na última rodada do Grupo B, Nadal enfrenta o francês Jo-Wilfried Tsonga, enquanto Federer encontra o americano Mardy Fish.