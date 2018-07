Djokovic perde, espera e não vai à semifinal

Djokovic, porém, não fez a lição de casa. Irreconhecível, perdeu por 3/6, 6/3 e 6/3 o confronto com o compatriota Jarko Tipsarevic (que substituiu o lesionado Andy Murray e já estava eliminado), a segunda derrota em três jogos. Sua única chance era torcer para Ferrer, que somava duas vitórias - a primeira delas contra o próprio sérvio.

Ferrer, porém, decepcionou. Após um fácil triunfo no primeiro set por 6/3, permitiu a virada de Berdych, que fechou as parciais seguintes em 7/5 e 6/1.

A configuração das semifinais, que serão disputadas hoje, dão a Roger Federer - o único invicto em Londres - todas as chances de se tornar o recordista de vitórias do torneio. Número 4 do ranking, Federer já tem cinco títulos, marca idêntica a de Pete Sampras e Ivan Lendl. Se passar à final, ainda subirá uma posição na lista da ATP.

Às 12 horas (de Brasília), o suíço enfrenta Ferrer, a quem derrotou nas 11 oportunidades em que duelaram. Não antes das 18 horas, Berdych encontrará o francês Jo-Wilfried Tsonga, cuja vitória na quinta-feira, que garantiu a vaga na semifinal, acabou eliminando o espanhol Rafael Nadal. No único confronto com o francês, o checo levou a melhor.