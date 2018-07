Djokovic se exibe para Maradona

LONDRES

O segundo dia do Masters de Londres foi de atrações dentro da quadra e fora dela. Na partida de abertura, o sérvio Novak Djokovic derrotou o checo Tomas Berdych com fácil duplo 6/3 e se emocionou com a presença de um fã ilustre nas arquibancadas, o astro Diego Maradona. Autor do famoso gol com "la mano de Dios" quando defendia a Argentina no jogo contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa de 1986, o ex-jogador e hoje treinador provocou emoções conflitantes na plateia.

Djokovic, famoso pela facilidade com que tira sorrisos dos torcedores ao imitar companheiros tenistas como Roger Federer, Rafael Nadal e Maria Sharapova, não conseguiu evitar de fazer uma brincadeira sobre Maradona na entrevista em quadra, logo após o jogo. "Quando ele chegou, no meio do primeiro set, não sabia se jogava com as mãos ou com os pés."

O tenista conta que a amizade com o ex-jogador começou de forma inusitada. "Um jornalista argentino me entrevistou e disse que ele (Maradona) gostava de me ver jogar. Então, enviei-lhe uma camiseta e uma raquete. Em agradecimento, ele mandou uma camisa autografada", conta. O sérvio disse que começou aí uma conexão entre ambos que já dura alguns anos. "Mas foi a primeira vez que nos encontramos pessoalmente."

Emocionado com o contato direto com um de seus ídolos futebolísticos, Djokovic aplaudiu Maradona ao final da partida. Mas o argentino não foi unanimidade entre os ingleses, que não esqueceram 1986. O ex-jogador foi alvo de muitas vaias do público, embora também tenha recebido alguns aplausos.

Nadal. No outro jogo do grupo, o espanhol Rafael Nadal tomou um susto em sua estreia no Masters. Perdeu o primeiro set e precisou de tie-break para evitar uma derrota rápida para o norte-americano Andy Roddick no segundo set. Mas no final, o tenista se recuperou e ganhou por por 6/3, 7/6 (7/5) e 6/4.

Hoje, o outro grupo do Masters volta à quadra. O suíço Roger Federer enfrenta o britânico Andy Murray no jogo de abertura e o sueco Robin Soderling terá como adversário o espanhol David Ferrer.

Raquete pendurada. O eslovaco Dominik Hrbaty, de 32 anos, fez ontem sua despedida em uma partida de exibição na sua cidade natal, Bratislava.