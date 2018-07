Djokovic tenta alongar temporada imbatível

Foi em Melbourne Park, em janeiro do ano passado, que Djokovic iniciou a impressionante sequência de 41 vitórias, que o fez chegar, ao fim de 2011, com 70 triunfos em 76 partidas, pontuadas por 10 títulos e o fim do duopólio de Rafael Nadal e Roger Federer, que se revezavam no topo do ranking desde 2003.

Com muitos títulos a defender neste ano, a supremacia de Djokovic impressiona: ainda que seja derrotado pelo italiano Paolo Lorenzi, número 108 do mundo, na estreia, manterá o 1.º lugar. Mas tal hipótese parece bastante improvável.

Esgotado ao fim da temporada e com uma lesão no ombro que não lhe permitiu boa atuação na Masters Cup, Djokovic optou por descansar em janeiro. Afinal, a pressão é grande: todos querem saber se o seu nível será mantido. "E por que não?", questiona. "Tenho que acreditar no meu talento. Tenho que acreditar que posso fazer tudo de novo."

Seus rivais também são os mesmos. Nadal, número 2, a quem Djokovic derrotou em seis finais, não está em boa forma. O espanhol jogou até os últimos minutos de 2011 - ao fim da temporada da ATP, defendeu seu país na conquista da Copa Davis -, e, na estreia em 2012, foi eliminado na semifinal do Torneio de Doha por Gael Monfils. Roger Federer, que reassumiu a 3.ª posição do ranking ao levar o hexa da Masters Cup, desistiu da competição também na semifinal, devido a dores nas costas.

Quem pode surpreender é Andy Murray, o 4.º colocado. O britânico, que perdeu para Djokovic a final do ano passado, venceu o Torneio de Brisbane, depois de ter contratado o Ivan Lendl como seu técnico. O Brasil terá Thomaz Bellucci, João Souza (o Feijão) e Ricardo Mello no torneio. Bellucci, número 38, enfrenta o israelense Dudi Sela.

Feminino. Se no torneio masculino o vencedor não deve ser uma surpresa, a disputa feminina é um mistério, já que as favoritas vivem fase difícil. Número 1 do mundo sem nunca ter vencido um Grand Slam, a dinamarquesa Caroline Wozniacki sofreu lesão no punho nesta semana, durante o Aberto de Sydney. Kim Clijsters, que defende seu título, abandonou Brisbane, semana passada, também por problemas físicos. O mesmo ocorreu com Serena Williams, que torceu o tornozelo esquerdo.

Sérvio estreia hoje no Aberto da Austrália,

primeiro dos dez torneios que venceu em 2011, ano no qual foi soberano