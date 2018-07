Djokovic tenta encerrar 'ano perfeito' com título No torneio de exibição de Abu Dabi, o último do ano, o tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, não teve dificuldades para vencer o suíço Roger Federer por 2 sets a 0 (6/2 e 6/1) e vai enfrentar na final o espanhol David Ferrer, que passou pelo também espanhol Rafael Nadal, número 2 do ranking, por 6/3 e 6/2. Com o resultado, Djokovic confirmou sua temporada brilhante, vencendo os principais torneios e tornando-se o líder da ATP. A final será hoje, às 11h, com transmissão da Bandsports. Antes, às 9h, Nadal e Federer disputam o 3.º