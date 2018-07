Djokovic terá pela frente o seu último carrasco Com Novak Djokovic de volta à melhor forma, os fãs do tênis voltam a se perguntar: quem será capaz de interromper a série invicta do sérvio, que já dura 20 partidas? O norte-americano Sam Querrey, justamente o último a derrotar o número 1 do mundo, surge como candidato. Os dois vão se enfrentar pelas quartas de final de Indian Wells, na Califórnia.