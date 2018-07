Djokovic vai à final com vitória fácil Acostumado a disputar longas e tortuosas partidas no Aberto da Austrália, Novak Djokovic teve um "refresco" ontem. O número um do mundo chegou à decisão do torneio ao massacrar o espanhol David Ferrer, quarto cabeça de chave, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/1.