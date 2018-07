Djokovic vai enfrentar Murray por vaga na final

Novak Djokovic já está nas semifinais do Aberto da Austrália e, portanto, no rumo para revalidar o título do primeiro Grand Slam do ano. Mas o número 1 do mundo não tem encontrado facilidade para vencer seus jogos. Depois de um duro confronto diante do australiano Lleyton Hewitt, nas oitavas de final, ontem foi a vez de outra partida difícil, desta vez diante do espanhol David Ferrer. O sérvio levou a melhor ao fazer 6/4, 7/6 (7/4) e 6/1.

Foi uma batalha física. Em alguns momentos, Djokovic pareceu ter sentido dores na perna esquerda. Em outros, estar com falta de ar. No fim, afirmou estar em plena forma, apesar de reconhecer a exigência atlética da partida. "Não, eu não estou com nenhum problema físico", garantiu. "É que, a esta altura do campeonato, e jogando contra um adversário como David, suas condições físicas vão ao extremo. Mas não estou preocupado." Sobre a suposta falta de ar, Djokovic garantiu ser um problema localizado. "Senti alguma dificuldade porque durante todo o dia o meu nariz esteve congestionado."

Rival. Por um lugar na decisão, Djokovic enfrentará Andy Murray, em uma reedição da final de 2011, vencida pelo sérvio. O escocês não teve dificuldades para fazer 6/3, 6/3 e 6/1 e derrotar o japonês Kei Nishikori, que havia eliminado o francês Jo-Wilfried Tsonga nas oitavas.

A outra semifinal será entre Roger Federer e Rafael Nadal - o jogo deve começar às 6h30 (de Brasília). Desta maneira, os quatro melhores atletas do ranking mundial são, também, os quatro melhores em Melbourne. É apenas a terceira vez que isso acontece no torneio.