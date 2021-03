Do campo para os games: Neymar é confirmado na 6ª temporada de Fortnite

A Epic Games lançou a 6.ª temporada de Fortnite nesta terça-feira. A franquia, que é uma das mais famosas do gênero Battle Royale, vai inserir ninguém menos do que Neymar no universo do game. O atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira aparece entre os destaques da nova temporada no site da desenvolvedora e deve surgir como um personagem "secreto".

Além do craque, outros nomes conhecidos do universo geek entram em cena. É o caso de Lara Croft, personagem principal da franquia Tomb Raider, que completa 25 anos. Neymar poderá ser desbloqueado apenas com a aquisição do passe de batalha. Portanto, somente para os players que desembolsarem 950 V-Bucks (moeda do jogo) ou já tiverem concluído todo o passe da temporada anterior.

Neymar deve chegar em duas versões. Uma com o uniforme do Paris Saint-Germain e outra com a camisa da seleção brasileira, ambas com autorização. O craque parisiense é fã de games. Em outubro de 2020, ele lançou seu canal de streaming na Twitch. "Live todo dia não vai ter, mas vou começar a fazer de vez em quando (...) Quem sabe não vira uma rotina", disse Neymar durante a transmissão de sua primeira live, que atingiu picos de mais de 110 mil espectadores enquanto disputava partidas dos games CS:GO e Among Us.

Na vida real, Neymar ainda não se recuperou de lesão. Está fora dos gramados faz um mês, sem ajudar o PSG na Liga dos Campeões. O time francês despachou o Barcelona, de Messi, na semana passada e se garantiu nas quartas de final da disputa. O brasileiro ficou fora das duas partidas contra o time espanhol, quando apareceu o talento de Mbappé.