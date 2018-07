Do G-4 ao Z-4 Depois de 30 rodadas, bastaram 20 minutos diante do Figueirense para o São Paulo alcançar a faixa de classificação da Taça Libertadores da América pela primeira vez no Brasileiro. O jogo do time de Ney Franco terminou no gol de Douglas, quando ainda havia movimentação, passe e preenchimento do campo ofensivo. Foi o suficiente para vencer. Os outros 70 minutos no Morumbi foram de sofrimento para o torcedor que desafiou o frio e viu a mais pura correria nos extremos da tabela. Do G-4 ao Z-4.