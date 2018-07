Do início ao fim

Ricardo Teixeira é eleito, pela primeira vez, para presidir a CBF. Foi alçado ao comando

do futebol por influência de

seu então sogro João

Havelange. Teixeira substituiu Otávio Pinto Guimarães.

1994

A seleção brasileira conquista a Copa do Mundo nos EUA e, na volta, a CBF é investigada pela Receita Federal por não ter declarado toneladas de produtos. O episódio ficou conhecido como o "voo da muamba".

1998

Horas depois de Ronaldo passar mal e ser levado a um hospital em Paris, a seleção é derrotada na final da Copa pela França por 3 a 0. Boatos atribuem a Teixeira a decisão de escalar o craque, o que foi desmentido por toda a comissão técnica da equipe.

2000

O Senado e a Câmara Federal instalam CPIs para investigar o comando do futebol do País.

2001

Temeroso com as consequências das duas CPIs, Ricardo Teixeira redige sua primeira carta-renúncia, documento que é rasgado em sua casa pelo então presidente da Federação de Futebol do Rio, Eduardo Viana.

2002

O Brasil obtém outro título mundial na gestão de Ricardo Teixeira: vence a Copa da Coreia do Sul e Japão.

2007

Em 30 de outubro, o Brasil é confirmado pela Fifa como sede da Copa de 2014.

2012

Teixeira renuncia à presidência da CBF em 12 de março. José Maria Marin o substitui.