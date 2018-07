Do rádio à imagem HD O IBGE diz que 20,7 milhões de brasileiros nasceram desde a conquista do penta em 2002. Dá pra entender a quantidade de depoimentos que a gente tem visto na televisão, em reportagens ou anúncios, nos quais jovens falam do que ouviram de seus pais sobre derrotas que a seleção sofreu em 78, 82 ou até 86, época em que tínhamos time para chegar mais longe na Copa. O tempo passou muito rápido. Eu guardo lembranças até do primeiro título em 58, quando ouvíamos os jogos em rádios de pilha presos ao guidão das bicicletas andando em bando de crianças pelas ruas de Araçatuba, interior paulista. Não havia televisão, mas era muito bom. Pra nós, paulistas, a rádio trazia as vozes de Pedro Luiz e Fiori Gigliotti. Estilos bem diferentes. Fiori, romantizando mais, com frases poéticas. O Pedro, já se antecipando à chegada da TV, buscava localizar o público, usando como referência o Pacaembu. Tentando fazer do dial do rádio uma tela de TV, dizia "imagine o Brasil jogando do lado da concha acústica, à direita do seu dial. A Suécia, à esquerda do seu dial, do lado dos portões monumentais".