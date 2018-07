Dobradinha francesa no pódio

Depois de percorrer quase 9 mil quilômetros entre Argentina, Chile e Peru, o francês Cyril Despres (KTM) se consagrou como campeão na disputa entre as motos do Rali Dacar, realizado na América do Sul desde 2009. Seu compatriota, Stephane Peterhansel (Mini), conquistou a vitória entre os carros e o trio da Iveco - los holandeses Gerard De Rooy e Darek Rodewald e o belga Tom Colsoul - venceu entre os caminhões.

A chegada ocorreu na praia Asia, em Lima, Peru, depois de duas semanas de competição. Os brasileiros com a melhor colocação no rali foram os veteranos André Azevedo e Maykel Justo, da Tatra, que, ao lado do checo Jaromir Martinec, ficaram na oitava posição na categoria caminhões.

Cyril Despres garantiu o triufo nas motos depois que seu principal adversário, o espanhol Marc Coma (também da KTM), recebeu uma penalização de 45 minutos. "Nunca lutei tanto para ganhar", disse Despres. Coma, campeão do ano passado, acabou em segundo lugar, seguido pelo português Helder Rodrigues (Yamaha).

Entre os carros, Paterhansel parece até ter se acostumado com a vitória. Esta foi a 10.ª vez que o francês chegou em primeiro na competição - seis vezes de moto e outras quatro de carro. "Este é um dia muito importante para mim", afirmou. A categoria quadriciclo foi vencida pelo argentino Alejandro Patronelli - seu irmão, Marco, ficou em segundo. Ambos são da Yamaha.

Desde a partida de Mar del Plata, na Argentina, 97 motos, 78 carros e 11 quadriciclos completaram a prova.