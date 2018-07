Documentário mostra o homem por trás do multicampeão olímpico Bolt

O documentário I am Bolt, que será lançado em DVD no Brasil na próxima quarta-feira, pela Universal Pictures, retrata o homem Usain Bolt por trás do multicampeão olímpico - dono de nove medalhas de ouro. O filme mostra os exaustivos treinamentos do jamaicano, os desafios enfrentados ao longo da carreira, assim como seus momentos de lazer ao lado dos amigos e da família.

Em uma das cenas, o velocista fala em nervosismo no início de cada temporada. "Sou o tipo de pessoa que fica nervosa antes da primeira corrida. Todo ano, na primeira corrida, me pergunto se ainda sou rápido", conta. Segundo ele, a confiança vai aumentando ao longo das competições.

O documentário dá acesso à vida de Bolt a partir de entrevistas com o pai Wellesley e a mãe Jennifer, o treinador Glen Mills, seu agente e outros nomes do atletismo, além de contar com depoimentos do próprio atleta. O Campeonato Mundial de Pequim e os Jogos Olímpicos de Londres-2012 e do Rio-2016 fazem parte do cenário desse retrato íntimo. Também foram adicionadas imagens de arquivo pessoal da juventude do homem mais rápido do mundo.

Bolt passou pelo tapete vermelho no dia 28 de novembro, em Londres, para a estreia mundial de I am Bolt. "Meu objetivo com esse filme é mostrar às pessoas como minha vida é de fato… Tudo pelo que passei para chegar onde estou hoje, os altos e baixos, e uma visão do que penso e sinto. Sei que muita gente ao redor do mundo pensa que já me conhece, mas estou empolgado com a ideia de que todos vão ver como sou de verdade", afirmou.