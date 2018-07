Doda é convocado, mas Rodrigo Pessoa desfalca o Brasil no Pan

Rodrigo Pessoa será o único desfalque da equipe brasileira de saltos que vai Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho. A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) anunciou nesta segunda-feira a convocação de cinco conjuntos, dos quais um será reserva no Pan. A entidade não explicou o motivo da ausência de Rodrigo, que tem residência na Bélgica.

Outro nome importante do hipismo brasileiro na atualidade, Álvaro de Miranda Neto, o Doda, vai ao Pan com sua principal montaria, AD Rahmannshof''s Bogeno, cria do lendário Baloubet du Rouet e que o derrubou nos Jogos Mundiais Equestres do ano passado.

Terceiro convocado no Athina Onassis Horse Show, em Saint Tropez (França), no sábado, Marlon Zanotelli foi convocado para o Pan com dois animais. Ele ainda vai escolher se monta Rock''n Roll Semilly ou Zerlin M. Esta última montaria está com o brasileiro desde o início do ano depois de ser do campeão olímpico e mundial Jos Lansink, da Holanda.

Também foram convocados para o Pan os brasileiros Pedro Veniss (Quabri de L Isle), Eduardo Menezes (Quintol) e Karina Johannpeter (Casper 150). Estes dois últimos, diferente dos demais, não estão entre os 100 melhores do ranking mundial e devem disputar a última vaga na equipe. Marlon, estreante no Pan, é o melhor brasileiro na lista, no 33.º lugar.

CCE

A CBH também definiu a convocação do Brasil no CCE (Conjunto Completo de Equitação). O neozelandês chamou os veteranos Ruy Fonseca (41 anos), Márcio Carvalho Jorge (40) e Carlos Paro (36), além de Henrique Pinheiro. Representante do Brasil em quatro Olimpíadas, Serguei Fofanoff fica como um dos reservas.

Como dono da casa, o Brasil já está classificado com equipe completa para os Jogos Olímpios do Rio nas quatro modalidades do hipismo. No Pan de Guadalajara (México), em 2011, ganhou bronze com a equipe do CCE e com Bernardo Alves nos saltos. A equipe de saltos faturou a prata.