Doda vence a principal prova de hipismo da temporada nos EUA

Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, e sua esposa, a grega Athina Onassis de Miranda, já são conhecidos por serem bilionários. Neste fim de semana, os dois ficaram um pouco mais ricos ao subirem ao pódio da principal prova da temporada nos EUA, o Grand Prix da última etapa do Festival Equestre de Inverno, em Wellington.

Montando AD Rahmannshof''s Bogeno, mesmo animal que levou para a Olimpíada de Londres, Doda foi o primeiro colocado do GP para faturar US$ 165 mil. Athina Onassis, herdeira de uma das mais ricas e tradicionais famílias da Europa, ficou em terceiro, somando mais US$ 75 mil à sua conta.

Ambos os conjuntos passaram zerados pela prova cinco estrelas (nível máximo). No desempate, Doda foi mais rápido, zerando o percurso em 43s96. A grega foi mais lenta, em 54s46.

"O desempate foi muito bom para o meu cavalo. O Bogeno é muito rápido quando temos uma pista longa como essa. Eu arrisquei bastante e fui o mais rápido que pude, mas ele é tão bom que torna o meu trabalho muito mais fácil. Eu tenho o Bogeno há pouco mais de um ano e ele tem sido muito bom para mim", comentou Doda, falando do seu cavalo.