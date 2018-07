Doença tira Venus do Australian O drama da norte-americana Venus Williams ainda está longe do fim. A tenista anunciou ontem que não vai disputar o Australian Open, que tem início neste domingo, por causa da síndrome de Sjogren e só deve voltar em fevereiro. A doença é autoimune: os anticorpos atacam as glândulas que produzem umidade no corpo, como lágrimas, saliva e pele. Entre os vários sintomas estão ressecamento de boca, pele e olhos, além de dores ou formigamento nas articulações.