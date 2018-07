Doha pretende realizar Olimpíada de 2020 em outubro

As datas foram reveladas nesta segunda-feira, quando os organizadores divulgaram os detalhes da candidatura, que foi apresentada na semana passada ao Comitê Olímpico Internacional. Um comunicado da candidatura diz que as datas de outubro iriam "assegurar as condições ideais" para atletas e espectadores.

O Catar vai sediar a Copa do Mundo de 2022 e prometeu tentar amenizar os temores sobre a calor com ares-condicionados nos estádios e outras áreas. Doha está competindo contra Madri (Espanha), Tóquio (Japão), Istambul (Turquia) e Baku (Azerbaijão) pela sede da Olimpíada de 2020.