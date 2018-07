Dois atleticanos por Pierre pode ser bom negócio para todos

Vendo a resistência do volante em voltar ao Palmeiras, o clube paulista negocia com o Atlético-MG um acordo que pode acabar sendo vantajoso para todos os lados. Pierre ficaria mais um ano em Belo Horizonte e em troca os mineiros deixariam Ricardo Bueno Palmeiras até o fim de 2012 (o contrato atual do atacante vence ao término do Paulista) e ainda cederia o lateral-direito Rafael Cruz, que se destacou pelo Atlético-GO no Brasileiro deste ano, mas pertence ao Atlético-MG e não deve ser aproveitado pelo técnico Cuca.

Assim, Felipão teria o tão esperado reserva para Cicinho. O clube tentou Jonas, mas o Santos o levou primeiro. Além do mais, existe a possibilidade do atual titular da direita ser negociado no meio do ano. /D.B.