Dois dias após título nas areias dos EUA, Guto/Saymon cai no quali na Rússia Guto e Saymon foram do céu ao inferno em pouco mais de dois dias. Também foram de Cincinnati, nos Estados Unidos, até Moscou, na Rússia. O cansaço bateu mais alto e, 52h horas após o título em areias norte-americanas, a jovem dupla brasileira foi eliminada no qualifying do Grand Slam de Moscou. A competição na Rússia abre a parte mais importante da temporada 2016 do vôlei de praia.