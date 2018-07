Dois empates e uma derrota dos paulistas O Goiás, caçula na Série B do Brasileiro após ser rebaixado no ano passado, começou vencendo, mas sofreu mais do que o esperado ontem à noite, diante do Grêmio Barueri, no Serra Dourada, em Goiânia (1 a 0). O gol foi do zagueiro Rafael Tolói e o público de 1.600 torcedores.