Dois jogadores cubanos de beisebol desertam em Porto Rico

Dois jogadores de beisebol de Cuba desertaram em Porto Rico, onde uma equipe do país está jogando na Série Caribe contra outros quatro times latino-americanos, disseram autoridades esportivas cubanas nesta quarta-feira.

Vladimir Gutiérrez, de 19 anos, eleito o novato do ano na liga cubana no ano passado, e Dainer Moreira, de 30 anos, deixaram a equipe após o jogo de terça-feira, em San Juan, segundo duas autoridades esportivas cubanas, que pediram anonimato porque não estão autorizadas a falar publicamente. O governo cubano não comenta sobre deserções.

A recente aproximação entre Cuba e Estados Unidos ainda não abriu o caminho para os melhores jogadores cubanos na Major League Baseball (MLS).

Mas, sob regulamentos novos publicados como parte da abertura a Cuba, equipes norte-americanas podem contratar mais facilmente jogadores cubanos, uma vez que eles fixem residência fora de Cuba.

Esses atletas estão geralmente livres para assinar com uma equipe e não precisam mais de autorização especial do Departamento do Tesouro dos EUA para jogar.