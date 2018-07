Dois jogos. E Fernandão já ganhou a torcida

Os olhos da torcida são-paulina ontem estavam voltados para Fernandão. Após a boa estreia do atacante pelo Tricolor na partida de ida, no Mineirão, todos estavam curiosos em ver o camisa 15 em ação pela primeira vez no Morumbi. Ninguém se decepcionou. Mesmo ainda fora de sua melhor forma, voltou a acrescentar qualidade ao ataque e dar passe para gol. Na saída, disse tudo o que o torcedor queria ouvir.

"Independentemente da expulsão do Kléber, o torcedor saiu satisfeito. A equipe foi aguerrida como no Mineirão. É assim que se ganha uma Libertadores", disse Fernandão, que fala com autoridade ? ganhou a competição em 2006 pelo Internacional, em cima do São Paulo.

O atacante teve boa atuação e na etapa final deu um passe para o segundo gol, de Dagoberto. Agora, ele espera voltar ainda melhor após a pausa para a Copa do Mundo. "É importante essa parada antes da fase final da Libertadores, bom para ganharmos um tempo para nos prepararmos melhor para as fases finais", disse Fernandão.

Nos dois jogos, o atacante deu a impressão de que teve uma adaptação imediata ao estilo de atuar do time de Ricardo Gomes. No lugar do artilheiro Washington, a equipe ganhou um preparador de jogadas.

Novos elogios. Como ocorreu após o jogo de Minas, o elenco voltou ontem a ressaltar o ganho que Fernandão trouxe a equipe. "Além do papel de pivô, é um líder em campo. Quando está apertado, sabe cavar uma falta", afirmou Richarlyson. "Claro que para nós ter um jogador assim é maravilhoso."

Para o meia Hernanes, a presença do pivô tornou mais fácil suas subidas ao ataque. "Já falei para ele que todas as bolas que ele dominar eu vou estar passando. É um jogador que tem grande visão", disse o camisa 10.

Na espera pelo rival nas semifinais, Ricardo Gomes garante que espera outro confronto entre clubes do País. "Espero encontrar outro adversário brasileiro e vou torcer para que o Internacional passe (para a semifinal)", disse o treinador.