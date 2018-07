Dois jogos e nenhum gol na primeira rodada do torneio

As notícias não são boas para a África do Sul. Foi divulgada a morte, anteontem, do antepenúltimo falante do san, a mais antiga das línguas vivas do país, que tem 11 idiomas oficiais. A morte de uma língua é também a morte de um legado cultural.

O país da Copa de 2010 também não oferece muitas histórias para contar no futebol. Em 28 edições da Copa Africana de Nações, a África do Sul ganhou apenas uma, em 1996. E ontem, em Johannesburgo, os anfitriões pisaram na bola novamente. Empataram sem gols com Cabo Verde, pela primeira rodada do Grupo A.

Estreante no evento, Cabo Verde não se intimidou e criou as melhores chances.

No outro jogo da chave, Angola e Marrocos também maltrataram a bola e ficaram no 0 a 0. Jogos de hoje: Gana x República Democrática do Congo e Mali x Níger.