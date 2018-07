Dois meses após o Mundial, Secopas ainda funcionam

Em Mato Grosso, o funcionamento é justificado, de acordo com a assessoria de imprensa da Secopa, pela necessidade de fiscalizar obras que deveriam ficar prontas para o Mundial, mas ainda estão em andamento, e também para fazer acompanhamento de contratos, entre outras tarefas. "Ainda há diversas obras em andamento, como a do novo modal do VLT", informou, ressaltando que a lei que criou a secretaria extraordinária, aprovada pela Assembleia Legislativa, já previa sua existência até 31 de dezembro deste ano.

A assessoria garantiu que o efetivo da secretaria já foi bastante reduzido - não divulgou o número de trabalhadores disponíveis na época da Copa nem o atual - e hoje basicamente continuam a serviço da Secopa funcionários das áreas jurídica e de infraestrutura. "Grande parte (dos funcionários) já foi devolvida às suas secretarias de origem".

No Amazonas, a UGP Copa (Unidade Gestora do Projeto Copa) explicou, por meio de nota, ter transferido 20 de seus funcionários para a Fundação Vila Olímpica, que após o fim do Mundial ficou com a responsabilidade de gerir a Arena da Amazônia e os estádios Ismael Benigno e Carlos Zamith (campos oficiais de treinamentos).

"Diante da necessidade de gerir estes novos aparelhos urbanos, os 20 servidores da UGP Copa passaram a prestar serviços para a FVO na administração desses espaços, uma vez que possuem pleno conhecimento desses estádios deste a fase de projeto até a inauguração", disse a nota. "As despesas da UGP Copa são somente com folha de pagamento".

O Ceará transformou a sua Secopa em Secretaria Especial de Grandes Eventos Esportivos e vai funcionar até o fim de 2016, sob alegação de que será implantado um Centro de Formação Olímpico em Fortaleza e que haverá captação de países para fazer na cidade a aclimatação para a Olimpíada do Rio. "Durante a Copa do Mundo, eu já fiz a relação com vários países, exatamente buscando que eles, na Olimpíada do Rio, venham para Fortaleza para um período de aclimatação", disse o secretário Ferrucio Feitosa à TV Globo. Mas o Ministério Público do Ceará está investigando essa prorrogação.

A Bahia se baseia na Lei 12.212/11 (artigo 66), aprovada pela Assembleia Legislativa, que rege que a Secopa "funcionará até o dia 31 de dezembro de 2014. Sendo extinta em 01 de janeiro de 2015". "A Secopa, como órgão governamental, precisa cumprir a prestação de contas aos órgãos de fiscalização e controle. Antes de ser extinta, a Secretaria precisa também finalizar os projetos iniciados e acompanhar, como previsto em Lei, os contratos em vigor", justificou, por meio de nota.

Minas Gerais e Rio Grande do Norte também prometem encerrar as atividades da Secopa no final do ano. Porto Alegre informou que fechará a sua secretaria ainda neste mês.