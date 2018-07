Dois treinadores

Não foi um grande jogador, ao contrário. Ainda menino lembro dele, já com uma calva inicial, ocupando modestamente a zaga do C.A. Ypiranga. Nas "Balas Futebol", álbum de figurinhas que os apaixonados por futebol colecionavam loucamente, lá estava ele em companhia de Belmiro, formando a vulnerável zaga do Ypiranga. Belmiro e Mário. Para mim foi um mistério quando essa zaga, apesar do insucesso no Ypiranga, surgiu gloriosamente no Palmeiras, no ano, creio, de 1955. Jogaram no Palmeiras o mesmo que jogavam no Ypiranga, vale dizer, quase nada. Logo saíram, isto é, Belmiro saiu, Mario ficou. Passou a treinar as equipes de base do Palmeiras e logo foi distinguido como um treinador invulgar.

O zagueiro de parcas qualidades se transformava no grande treinador. Porque se não tinha grande futebol tinha enorme personalidade. Não parecia, aliás. Sempre afável e sorridente dava a impressão de ser daqueles treinadores pouco rígidos, vítima dos jogadores malandros. No caso de Mario, porém, a simpatia era uma qualidade e a afabilidade um método. Não fosse assim jamais teria atingido o número de conquistas e títulos que colecionou ao longo da carreira. Apesar de ter ganho vários títulos no Palmeiras, foi no Rio que obteve, a meu ver, suas maiores vitórias. Isso porque sei que não é fácil conquistar o Rio, principalmente para alguém que chega de São Paulo. Pois Mario foi para lá e virou ídolo local depois de conquistar o primeiro campeonato brasileiro da história do Vasco. Ganhou também títulos no Fluminense, e, consequentemente, a torcida. Não é pouco.

Finalmente foi o treinador, pouco citado, pouco mencionado, daquele Corinthians do período da Democracia Corintiana. Jogadores tomaram a frente dessa conquista com todo o direito. É absurdo dizer que a organização daqueles jogadores, pelo menos fora do campo, não era obra do Dr. Sócrates, Casagrande, Vladimir, etc, mas eu me pergunto, quanto do modo discreto de Travaglini, seu espírito de equipe, de solidariedade para com os jogadores, não foi, talvez, a centelha que os motivou a começar o movimento.

E, ao mesmo tempo, penso num treinador que renasceu: Narciso, hoje treinador do Penapolense. Tendo sua carreira interrompida por doença gravíssima, tentou heroicamente voltar, conseguiu por algum tempo, mas depois teve de se render aos fatos. Mas não saiu do futebol, apenas mergulhou nas sombras de uma nova carreira, com garotos da base do Santos, do Corinthians e do Palmeiras. Numa saída traumática de Felipão, do Palmeiras, assumiu, pela primeira vez o cargo da equipe principal. Logo saiu, pouco se falava dele e eis que reaparece no Penapolense fazendo um grande trabalho, colocando sua modesta equipe na liderança de seu grupo no Paulista, à frente do São Paulo.

Dá gosto ver Narciso dirigindo o time. Parece mais um jogador do que um treinador. De camiseta e boné, magro, aparência jovem, andando no passo gingado dos boleiros, parece sempre a ponto de entrar em campo. Basta ver a maneira como vibra com qualquer gol de seu time. Sai correndo braços abertos, sorriso luminoso, abraçando efusivamente quem se coloca diante dele. E o time tem sua marca de quando jogava, clássico, calmo, tocando a bola sem nunca perder o controle. Longa vida para Narciso, talvez um grande treinador que surge.