Dominante, Will Power encerra 1.º dia de testes da Fórmula Indy na ponta

ALABAMA - Dominante no Circuito de Barber, no Alabama, o piloto Will Power encerrou os testes da Fórmula Indy, nesta quarta-feira, na liderança. Após ser o mais rápido no primeiro dia, na terça, o australiano bateu o recorde da pista e consolidou como o melhor piloto das duas sessões combinadas.

Power cravou o mais novo melhor tempo do circuito ao marcar 1min07s1329 nos instantes finais do treino. Com o tempo, o australiano superou James Hinchcliffe, que vinha sendo o mais rápido nesta quarta, por 0s2510. No combinado dos dois dias, o piloto do Canadá ficou em segundo lugar.

O melhor brasileiro do dia foi Hélio Castroneves, o sétimo mais rápido da sessão. Tony Kanaan chegou a ser o segundo melhor pela manhã, mas acabou o dia em 13º. Kanaan, no entanto, foi mais rápido que Castroneves no tempo combinado dos dois dis. Ficou em quarto lugar geral, enquanto o compatriota foi o 9º melhor dos testes.

Ainda sem vaga garantida no grid da Indy, Bia Figueiredo ficou em 25º lugar nos tempos combinados. A brasileira ainda procura uma equipe para ser confirmada na temporada 2013 da competição.