Domingos de tédio Não existe um apaixonado por futebol que abra mão da tarde de domingo. Festinha de família, cinema, reunião de amigos, encontro de casais, etc... Nada o tira da frente da telinha ou da arquibancada. Há dois anos (semanas antes de me casar), confessei esse vício incorrigível à minha noiva. Ela torceu um pouco o nariz, mas aceitou. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a perceber os domingos meio sem graça. Acredito ter sido atingido pelo auge do desinteresse em 20 de março, quando jogavam São Caetano x Palmeiras e Corinthians x Americana. Seria um prato cheio. Mas, em meio à sonolência dos jogos, mudei a TV para o Programa do Gugu. Jamais imaginei que isso pudesse ocorrer. Naquela tarde, o apresentador levou ao palco uma cantora lírica adolescente, Paula Eduarda, 13 anos. Ela interpretou My Heart Will Go On, de Titanic, Memory, de Cats, sucessos da Ópera de Carmen, do Fantasma da Ópera, e ainda arriscou Ivete Sangalo... Um show! Quando me dei conta de que a bola rolava, as partidas estavam no fim. Mas não me arrependi da escolha.