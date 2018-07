Dominic Thiem bate Cuevas com tranquilidade e encara Nadal na decisão de Madri

O austríaco Dominic Thiem está na final do Masters 1000 de Madri, disputado no saibro, na Espanha. Neste sábado, sem muita dificuldade, o oitavo favorito e nono do ranking superou o uruguaio Pablo Cuevas (27.º do mundo) por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na primeira rodada de Madri, Pablo Cuevas tinha vencido o único duelo anterior entre eles, mas não foi páreo neste sábado para o sólido jogo de fundo de quadra e o regular saque do austríaco.

Com três aces e nenhuma dupla falta - contra quatro de Pablo Cuevas -, Dominic Thiem venceu 84% dos pontos jogados com o primeiro serviço e 57% com o segundo. Detalhe: não cedeu um único break point e aproveitou duas de suas dez chances de quebra.

Dominic Thiem buscará neste domingo o seu segundo título no ano - ganhou anteriormente o Rio Open - e o nono de sua carreira. É, ainda, a sua terceira final na temporada, após ser vice em Barcelona, também na Espanha.

A missão do austríaco, contudo, será extremamente complicada neste domingo. Enfrenta o espanhol Rafael Nadal, número 5 do mundo, que ainda não perdeu no saibro europeu nesta temporada e busca o seu quinto título em Madri.

Os dois já se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias para o espanhol. E a última foi justamente na decisão do Torneio de Barcelona, quando Rafael Nadal conquistou o seu segundo título no saibro europeu em 2017 - o outro foi no Masters 1000 de Montecarlo, no Principado de Mônaco.