Dono admite preconceito e coloca Atlanta Hawks à venda

O dono do Atlanta Hawks, da NBA, Bruce Levenson tomou uma iniciativa um tanto quanto inesperada neste domingo, 7. Em comunicado, ele se auto-denunciou por preconceito racial e, como forma de punição, colocou a franquia à venda. A NBA agora vai investigar o empresário, que pode sofrer sanções.

De acordo com Bruce Levenson, nos últimos anos ele demonstrou muita preocupação com a baixa presença de público nos jogos do Hawks e defendia medidas para atrair mais torcedores que comprassem tíquetes para toda a temporada e mais ingressos corporativos.

O problema, de acordo com Leverson, é que ele compartilhou com outros executivos ideias sobre a necessidade de atrair torcedores brancos do subúrbio para os jogos. "Eu escrevi um e-mail dois anos atrás que foi inapropriado e ofensivo. Eu banalizei nossos torcedores fazendo suposições estereotipadas dos seus interesses e estereotipando a respeito de suas percepções sobre os outros (por exemplo, que torcedores brancos teriam medo dos torcedores negros)", revelou o proprietário do Hawks.

O empresário disse que, na mensagem, escreveu que os torcedores brancos são mais valiosos que os negros. "Se você está bravo pelo que eu escrevi, você deveria estar. Eu estou bravo comigo, também. Todos nós podemos ter sutis preconceitos, mas meu papel como líder é desafiá-los", escreveu.

Leverson, alegando que a NBA tem tolerância zero com o racismo (e que a liga está certa nesta postura), decisão então denunciar voluntariamente o e-mail para a NBA. "Depois de uma longa e difícil ponderação, decidi que para o melhor interesse do time, da comunidade de Atlanta e da NBA, vou vender meu controle sobre a franquia", explicou.