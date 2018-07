Dono de 6 ouros olímpicos, ex-ciclista Hoy participará das 24 Horas de Le Mans

O escocês, de 40 anos, vai dividir a condução do Ligier JS P2, da Nissan, com dois outros pilotos - o italiano Andrea Pizzitola e o também britânico Michael Munemann - em uma das mais famosas e tradicionais provas do automobilismo, que é disputada desde 1923, está agendada para os dias 18 e 19 de junho e é considerada a principal corrida do Mundial de Endurance da Federação Internacional de Automobilismo.

Um dos maiores nomes da história do esporte britânico, Hoy possui seis medalhas olímpicas de ouro e uma de prata, conquistadas entre os Jogos de 2000 e de 2012. Agora, em junho, Hoy vai se tornar o primeiro medalhista da história da Olimpíada de Verão a participar das 24 Horas de Le Mans - oito medalhistas dos Jogos de Inverno já participaram da corrida.

Mas essa não será a primeira prova de automobilismo a contar com a participação de Hoy. Desde que se aposentou do ciclismo, em abril em 2013, o escocês competiu no programa de desenvolvimento da Nissan. Em 2014, participou do Campeonato de Gran Turismo da Grã-Bretanha. Já em 2015, competiu na European Le Mans Series.

A confirmação da participação nas 24 Horas de Le Mans será, então, mais um passo de um dos maiores nomes da história do ciclismo no automobilismo. Hoy declarou estar ansioso para sentir a "excitação, o nervosismo e a adrenalina" de correr novamente.