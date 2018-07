Donos da bola

Por isso, afirmo o seguinte: os europeus são danados de bons para organizar as grandes competições de clubes deles. Não falo dos campeonatos nacionais - alguns pra lá de badalados, e com razão, seguidos por todo canto da terra. Refiro-me à Copa dos Campeões (resisto a chamá-la pelo nome oficial e garboso de Uefa Champions League) e à Liga Europa, que engoliu as antigas Recopa e Copa Uefa.

O pontapé inicial da fase de grupos dos torneios já foi dado, há um punhado de jogos marcados para hoje e outros para amanhã. Os maiores clubes do mundo garantiram lugar em alguma dessas competições e à medida que avançarem aumentam a fatia de grana que lhes cabe - o campeão europeu fatura mais de R$ 100 milhões, somadas todas as etapas. Em torno deles gravitam como satélites uma turma razoável de clubes médios e pequenos que têm oportunidade de reforçar o caixa e de mostrar-se ao público internacional. Figurantes que não saem de cena com as mãos abanando e que, vez ou outra, também aprontam.

A Copa dos Campeões sobretudo faz cair o queixo de quem curte futebol. A organização se aperfeiçoa ano a ano e há tanto esmero nos detalhes que cercam cada partida que até as fazem parecer duelos de Mundial de seleções. Ou até mais, pelo zelo dos europeus. Provocam inveja na Fifa, com a qual vira e mexe arrumam atritos, sobretudo por brigas de egos. Sabe como é? Aquela coisa do nós fazemos melhor do que vocês. Picuinhas de ricos.

Superar fases é imprescindível na estratégia financeira, de marketing e de publicidade dos times mais fortes. Não é de hoje que gigantes como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, além de estrelas ascendentes como PSG, Chelsea, Manchester City, apostam muito da temporada no sucesso nos dois torneios continentais. Parte significativa da receita vem daí, fora a divulgação da marca em mercados emergentes da Ásia. Virar espectador, como ocorre neste ano com Manchester United e Milan, é uma pancada e tanto no caixa e na autoestima.

O produto é tão bom que a Uefa recebe enxurrada de pedidos de patrocínio, de licenciamento e de solicitação de ingressos. Tevês de todos os continentes travam batalhas acirradas para comprar os direitos de transmissão, de preferência com exclusividade. Audiência garantida. O Brasil há duas décadas entrou firme nessa rota - e não falta quem tenha trocado a preferência de times locais pelos tubarões de lá.

Não foi sempre assim. A Europa penou para dar pompa e circunstância a esses campeonatos. Batalhou contra improvisos, crises e sobretudo combateu a violência. Os ingleses pagaram o pato nos anos 1980 por causa dos hooligans. Como se vê, valeu a pena a depuração. Hoje o pessoal daquela parte do Hemisfério Norte pode considerar-se dono da bola e pesca talento onde quer que se encontre. Brasil incluído.

Nessas horas fico a cismar: não podemos, abaixo do Equador, fazer algo semelhante? Não se trata de nada sobrenatural ou de tarefa de super-homens. Nem precisa ser rebuscada. Basta levar o futebol a sério que, com o tempo, a Libertadores e a Sul-Americana também se tornarão mais atraentes e lucrativas.

A primeira tem longa história de tradição, que não é compensada com o valor dos prêmios e nem com organização. A outra começa a pegar, embora mais jovem. Temos problemas na região, claro. Porém, criatividade e talento podem ser fortes aliados na empreitada. Só falta convencer a cartolagem. Aí é dureza...