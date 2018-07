Doping tira vaga da equipe francesa de hipismo nos Jogos do Rio

O cavalo do francês Maxime Livio testou positivo para um medicamento sedativo proibido durante a disputa dos Jogos Equestres Mundiais no ano passado, justamente na França. A equipe do país, que incluía Livio, terminou a competição na quarta colocação e, com o resultado, garantiu vaga nos Jogos do Rio.

A medida atua de acordo com as normas da FEI, que normalmente desclassifica os cavaleiros e as equipes mesmo com apenas uma violação às regras de doping. Maxime Livio também perdeu a quinta colocação que conquistou no individual nos Jogos Mundiais.

O Canadá, que havia ficado com a sétima colocação na competição entre equipes, agora garante uma vaga para os Jogos do Rio. A FEI informou ainda que seu tribunal definiu somente as desclassificações e ainda poderá tomar medidas mais duras no futuro.