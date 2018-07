Dores musculares tiraram Marílson dos Santos de prova em Londres

LONDRES - Horas após o fim da Maratona de Londres, o treinador Adauto Domingues revelou que Marílson Gomes dos Santos abandonou a prova por causa de dores musculares. O brasileiro desistiu após completar 21 quilômetros, metade da prova, quando exibia o tempo de 1h04mi21. O vencedor foi o queniano Wilson Kipsang, atual recordista mundial, com 2h04min29.

"Ele está bem e, como correu apenas meia maratona em Londres, vamos olhar o calendário e ver o que podemos fazer ainda este ano", disse o técnico, já pensando na sequência do planejamento de Marílson para a temporada. O maratonista pretendia correr poucas provas neste ano para se poupar, visando os Jogos Olímpicos do Rio, mas deve alterar seu programa porque não teve o desgaste previsto em Londres.

Marílson, que adiou a aposentadoria por causa da Olimpíada, pretendia terminar a difícil maratona londrina entre os dez primeiros colocados. No entanto, uma virose prejudicou sua preparação. Para piorar, as dores musculares acabaram com as chances de buscar seu objetivo neste domingo.

Considerada uma das melhores corridas da história, a maratona deste domingo contou com quatro dos 10 homens mais rápidos de todos os tempos na distância de 42,195 km. Com o objetivo de criar as condições para um novo recorde mundial, os organizadores da prova chegaram a contar com o veterano Haile Gebrselassie, ex-recordista mundial, como "coelho", para estimular os demais. O recorde, porém, não veio. Kipsang obteve a melhor marca da história da corrida londrina, mas cruzou a linha de chegada um segundo acima do recorde, que pertence a ele mesmo.