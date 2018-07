Dores na coxa tiram Alex do clássico No último ensaio para o clássico, ontem de manhã, Alex foi vetado pelos médicos do Corinthians - ele sentia dores no músculo reto femoral da coxa direita desde quarta-feira. Sem o meia, um dos principais articuladores do time, Tite quebra cabeça para recompor o meio de campo. Uma das opções do treinador é escalar Emerson Sheik. Assim o time teria três atacantes - Liedson, Emerson e Jorge Henrique.