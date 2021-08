Doria homenageia atletas olímpicos paulistas e promete investimento no esporte

O governador João Doria homenageou nesta segunda-feira, no Palácio dos Bandeirantes, os atletas paulistas que estiveram nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele exaltou a participação dos atletas do Estado de São Paulo no grande evento esportivo e prometeu maior investimento estadual no novo ciclo olímpico, que será mais curto desta vez, até os Jogos de Paris-2024.

Os medalhistas olímpicos ganharam maior destaque na homenagem, com a entrega de uma salva de prata para os atletas ou seus representantes. Entre os que compareceram ao local estavam Gabriel Menino, campeão olímpico pela seleção brasileira de futebol e jogador do Palmeiras; e as jogadoras de vôlei Ana Beatriz, Marcis e Roberta.

A nadadora Ana Marcela Cunha, ouro na maratona aquática, foi representada por sua mãe, assim como a tenista Luisa Stefani - ela disputa o US Open, em Nova York, a partir desta segunda-feira. O skatista Kelvin Hoefler, prata na modalidade street, foi representado pela federação paulista de skate.

"Esse é o Time São Paulo, que nos orgulha muito. Atletas olímpicos que fizeram a melhor Olimpíada a história do Brasil. O Brasil vai performar ainda melhor em 2024", disse o governador, que também entregou medalhas especiais para os demais paulistas que estiveram na Olimpíada.

Dezenas foram homenageados nesta tarde no Palácio dos Bandeirantes. Entre eles o principal destaque foi o ginasta Artur Nory, medalhista de bronze no solo nos Jogos do Rio-2016. Em Tóquio, Nory ficou fora do pódio.

Doria exaltou a participação paulista no Time Brasil e prometeu mais investimentos para Paris-2024. "Vamos ampliar o investimento público. São Paulo já contribui com um terço da seleção olímpica no conjunto das modalidades. E vem crescendo. Na Paralimpíada, é um pouco maior porque a estrutura que São Paulo construiu para o Centro Paralímpico e o trabalho que vem sendo realizado produziu frutos. São 45 atletas paralímpicos de São Paulo que estão no momento em Tóquio", disse o governador.

Presente no evento, o secretário do Esporte, Aildo Rodrigues Ferreira, afirmou que o governo investe neste ano R$ 100 milhões na área. "E já estamos em estudo para ampliar investimento nos centro de formação esportiva. Vamos implantar 70 unidades neste ano e estudamos a ampliação para 2022. Será a base que vai identificar e descobrir novos talentos", declarou.

O governador e o secretário mencionaram ainda o centro olímpico que será inaugurado em São Bernardo nesta terça-feira e prometeram entregar o Complexo Esportivo Baby Barioni totalmente renovado em setembro de 2022.