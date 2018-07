Dorival afirma que situação do Atlético ainda é complicada

O time alvinegro sabe do risco que corre. "Eu mantenho os pés no chão. O Atlético ainda está em uma situação difícil. Tudo o que nós conseguimos ao longo desse período pode ser jogado fora", afirmou o técnico Dorival Júnior.

O treinador teve uma conversa com os jogadores para que eles não percam o ritmo, apesar de o Atlético-MG enfrentar os reservas do Palmeiras. Para o time, uma derrota pode representar a volta para o grupo da degola. "Aqui não há espaço para relaxamento", ressaltou Dorival.

Apesar de já ter voltado do Catar, onde assistiu à seleção brasileira ser derrotada pela Argentina na quarta-feira, o zagueiro Réver está fora da partida contra o Palmeiras. Ele foi convocado pelo técnico Mano Menezes, mas nem chegou a treinar com o elenco por causa de dores na coxa esquerda. Ao voltar, o departamento médico do Galo confirmou que o zagueiro, atual capitão do time, não terá condições de atuar no jogo de hoje. Em seu lugar entrará Lima, revelado pela equipe mineira.