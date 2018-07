Dorival critica garotos e diz que exige disciplina O técnico Dorival Júnior garantiu que preferiu dar prioridade à disciplina, desfalcando o time santista de Neymar, Paulo Henrique Ganso, André e Madson, que foram punidos por terem chegado atrasados à concentração na véspera do jogo contra o Atlético-GO. "Prefiro que seja assim mesmo. Essa é a minha tônica de trabalho. O Santos já foi campeão com todos tendo um comportamento profissional. Então, assim é que deve ser", disse o treinador. E acrescentou: "O puxão de orelhas nos jogadores às vezes é necessário. Posso estar prejudicando o rendimento do time agora, mas o clube é quem sairá ganhando mais na frente."