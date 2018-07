Dorival deve manter formação do Santos para jogo sábado

Os jogadores do Santos ganharam dois dias de descanso após a partida em que venceram o Ituano por 2 a 1, no sábado, mas quando voltarem aos treinos nesta terça-feira já sabem que tudo deverá ficar como está. Explica-se: o técnico Dorival Junior não pretende fazer alterações na equipe para o jogo do próximo sábado, contra o Novorizontino, no interior. Caso não ocorra nenhum problema durante a semana, ele vai repetir a escalação que iniciou o jogo contra o time de Itu.

Dorival tem a intenção até mesmo de manter o atacante Paulinho, que não vem rendendo bem e enfrenta forte resistência da torcida – já chegou contestado, em consequência da divulgação de uma foto em que vestia a camisa do Corinthians, no mês de dezembro. O treinador está convicto de que em pouco tempo o jogador passará a mostrar bom futebol e cairá nas graças da torcida.

Fora de campo, o Santos continua à procura de um zagueiro e pode trazê-lo da Argentina. O jogador que está na mira é Oliver Benítez, do Gimnasia y Esgrima de La Plata. No entanto, o preço pedido pelos dirigentes argentinos pode atrapalhar a negociação: U$ 2 milhões (R$ 7,8 milhões).

Por isso, os santistas propuseram ao Ginmasia trazer o jogador por empréstimo de um ano, com opção de compra.

Reforçar a zaga é prioridade do técnico Dorival Júnior. Ele voltou a pedir empenho dos dirigentes, mas sem precipitação. “A dificuldade é grande e o Santos não vai fazer loucuras.’’

Benítez tem 24 anos e é definido na Argentina como um zagueiro seguro, que joga sério e com bastante disposição.