Dorival diz que Santos recuperou a confiança e destaca espírito aguerrido A goleada por 4 a 0 sobre o Sporting Cristal, na noite de terça-feira, confirmou ao Santos a liderança do Grupo 2 da Copa Libertadores, e rendeu elogios do técnico Dorival Júnior. Ao destacar a postura agressiva do time, que abriu vantagem de 2 a 0 com menos de 25 minutos de jogo, o treinador celebrou a boa campanha da equipe, que será mandante no jogo de volta das oitavas de final da competição por ter avançado em primeiro lugar.